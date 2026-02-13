Federica Torzullo, l'ultimatum dopo Natale: «Basta, tra noi è finita». Chi ha aiutato Claudio Carlomagno a uccidere la moglie. La verità dall'inchiesta La morte di Federica Torzullo per mano del marito «è un dato ormai acquisito». Così il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco le responsabilità e le nuove evidenze emerse dall'indagine, tra cui il sospetto che alcuni complici abbiano fornito supporto logistico a Carlomagno prima dell'omicidio.

La morte di Federica Torzullo per mano del marito «è un dato ormai acquisito». Così il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco alcuni elementi del femminicidio di Anguillara. La decisione di Claudio Agostino Carlomagno di uccidere la moglie Federica Torzullo è arrivata «nel periodo natalizio». Federica Torzullo, svolta nelle indagini: «Carlomagno ha visto saltare i suoi piani. Avrebbe premeditato il femminicidio con un complice» Perché Federica Torzullo è stata uccisa Le ragioni dell'omicidio sono legate «al rifiuto di Federica di mantenere il rapporto affettivo con il coniuge. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, l'ultimatum dopo Natale: «Basta, tra noi è finita». Chi ha aiutato Claudio Carlomagno a uccidere la moglie. La verità dall'inchiesta

Una donna di 35 anni, Federica Torzullo, è stata uccisa ad Anguillara Sabazia dal suo ex compagno, Claudio Carlomagno.

Claudio Carlomagno è stato accusato dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo, avvenuto in una stanza ad Anguillara.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Federica uccisa ad Anguillara, il movente di Carlomagno e il delitto maturato da tempo; Federica Torzullo uccisa da Claudio Carlomagno ad Anguillara per l'ultimatum del trasferimento dopo Natale; Omicidio Torzullo, la procura: Carlomagno è stato aiutato, chiarisca i punti oscuri; Carlomagno avrebbe pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le feste di Natale: l’ipotesi della Procura.

Federica Torzullo, l'ultimatum e i piani saltati di Carlomagno: Per questo l'ha uccisaIl procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco alcuni elementi del femminicidio ... adnkronos.com

Carlomagno avrebbe pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le feste di Natale: l’ipotesi della ProcuraCarlomagno avrebbe pianificato di uccidere la ex moglie Federica Torzullo durante le feste di Natale. L’ultimatum di lasciare la villa ha accelerato la decisione. fanpage.it

Carlomagno avrebbe pianificato di uccidere la ex moglie Federica Torzullo durante le feste di Natale. L’ultimatum di lasciare la villa ha accelerato la decisione. - facebook.com facebook

Femminicidio Federica Torzullo, il procuratore conferma il movente: "È la separazione". Indagini su possibili complici ift.tt/wa7mjIs x.com