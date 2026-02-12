Federica Torzullo uccisa da Claudio Carlomagno ad Anguillara per l' ultimatum del trasferimento dopo Natale

Una donna di 35 anni, Federica Torzullo, è stata uccisa ad Anguillara Sabazia dal suo ex compagno, Claudio Carlomagno. L’omicidio sarebbe avvenuto subito dopo Natale, quando Federica aveva insistito per avere chiarezza sulla separazione. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa, e l’uomo è stato subito fermato dalla polizia. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia potuto succedere un gesto così violento.

Si fanno sempre più definiti i contorni entro i quali è maturato il femminicidio di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno, reo confesso, aveva raccontato di averla uccisa perché temeva di perdere l'affidamento del figlio. Secondo il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori, invece, Carlomagno avrebbe voluto dilatare i tempi per restare sotto il tetto coniugale di Anguillara Sabazia mentre la moglie, invece, gli aveva dato un ultimatum per la separazione. L'ultimatum di Federica Torzullo Adnkronos riporta gli estratti di una nota del procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori che mette nero su bianco tutti i punti del femminicidio di Anguillara Sabazia.

