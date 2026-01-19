claudio carlomagno ha ucciso la moglie federica torzullo in camera ad anguillara poi la sepoltura e le bugie

Claudio Carlomagno è stato accusato dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo, avvenuto in una stanza ad Anguillara. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe ucciso la donna e successivamente nascosto il corpo. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del caso, mentre emergono dettagli sulle eventuali bugie di Carlomagno. La vicenda rimane al centro dell'attenzione, con le indagini in corso per chiarire le responsabilità.

Stanno pian piano emergendo tutte le risposte sul sanguinoso giallo di Anguillara. Claudio Carlomagno è in carcere, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, la 41enne funzionaria alle poste di Fiumicino scomparsa l’8 gennaio e il cui cadavere è stato trovato ieri, sotterrato a circa due metri di profondità nel terreno della ditta del marito che gestisce un’attività di movimentazione terra. Anguillara, omicidio di Federica Torzullo: uccisa dal marito in camera da letto I tentativi di depistaggio delle indagini del marito Claudio Carlomagno L'arresto e il silenzio Anguillara, omicidio di Federica Torzullo: uccisa dal marito in camera da letto Il cerchio gli investigatori lo hanno chiuso sabato sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Carlomagno, i 10 giorni di depistaggio su Federica Torzullo: sangue anche nella cabina armadio - dalla nostra inviata ANGUILLARA SABAZIA Ha tentato di depistare le indagini in ogni modo sin dall'inizio, ma il tragico epilogo di questo giallo era fin troppo prevedibile: ... ilmessaggero.it