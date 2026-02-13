?Federica Torzullo il marito aveva un complice? Le due fasi prima dell’omicidio il figlio portato dai nonni e le certezze dei pm

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa tra l’8 e il 9 gennaio nella sua villetta di Anguillara, e ora emergono dubbi sulle persone che le stavano vicino prima dell’omicidio. Secondo le ultime indagini, il marito potrebbe aver avuto un complice, e le due fasi che precedono il delitto – il figlio portato dai nonni e le certezze dei pm – alimentano questa ipotesi inquietante.

Si fa strada una nuova e inquietante ipotesi nel femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa tra l’8 e il 9 gennaio nella sua villetta di via Costantino ad Anguillara. Per il delitto è tuttora in carcere il marito, Claudio Carlomagno, mentre gli inquirenti valutano ora la possibile presenza di uno o più complici. A coordinare le indagini è la Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, che avrebbe ricostruito nel dettaglio le fasi precedenti e successive all’omicidio. Secondo l’impianto accusatorio, non si tratterebbe di un gesto d’impeto, ma di un omicidio premeditato, maturato nel tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo è stata uccisa tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026, secondo quanto ricostruisce la Procura, che ipotizza un femminicidio premeditato con l’aiuto di un complice, un dettaglio che emerge anche dalla buca già scavata e dal bambino portato via dai nonni la sera prima dell’omicidio.

A Anguillara, il pubblico ministero Liguori ha illustrato le tappe dell’omicidio di Federica Torzullo.

