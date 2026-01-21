A Anguillara, il pubblico ministero Liguori ha illustrato le tappe dell’omicidio di Federica Torzullo. Secondo quanto emerso, l’accusato ha deciso di compiere il gesto dopo aver affrontato il tema della separazione, la mattina in cui si trovava in bagno. Questo approfondimento offre una panoramica dettagliata degli eventi e delle motivazioni alla base del tragico episodio.

“Lui si determina nell’ uccisione quando quella mattina arrivando in bagno, esce fuori il tema della definizione della separazione”. Lo ha detto il pm Alberto Liguori in conferenza stampa dopo l’interrogatorio di Claudio Carlomagno presso la Casa circondariale di Civitavecchia. “Lei lo accusa: “tu stai ancora tergiversando su questo rapporto che si deve concludere io sono la madre – pare abbia detto Federica, sempre secondo il racconto dell’accusato – Sarò sicuramente affidataria esclusiva del bambino. Al che lui avrebbe perso i freni inibitori, ha preso un coltello trovato in bagno, che serviva per disotturare il bidet e l’ha uccisa, trasferita a mano dal primo piano a terra poi in autovettura nel bagagliaio, ha chiuso l’autovettura, ritorna in casa, riprende il coltello che era rimasto nel bagno e pulisce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anguillara, le fasi dell'omicidio di Federica Torzullo raccontate dal pm Liguori

