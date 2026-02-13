Federica Brignone recupera le energie | giornata di scarico in vista del gigante

Federica Brignone recupera le energie: giornata di scarico in vista del gigante Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del riposo per Federica Brignone. A 24 ore di distanza dalla meravigliosa medaglia d’oro conquistata nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la “tigre” sta svolgendo in queste ore una serie di attività di recupero e scarico, in modo da farsi trovare pronta per il gigante, pianificato per domenica 15 febbraio. Oggi, la sciatrice si è concentrata su sessioni di stretching e massaggi, evitando qualsiasi sforzo intenso, per mantenere al massimo le energie

Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del riposo per Federica Brignone. A 24 ore di distanza dalla meravigliosa medaglia d’oro conquistata nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la “tigre” sta svolgendo in queste ore una serie di attività di recupero e scarico, in modo da farsi trovare pronta per il gigante, pianificato per domenica 15 febbraio. Secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa ANSA la neo Campionssa Olimpica, oltre alla seduta di massaggi, usufruirà di una serie di trattamenti di osteopatia e fisioterapia messi a disposizione dal CONI presso il Villaggio Olimpico di Fiames. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone recupera le energie: giornata di scarico in vista del gigante Approfondimenti su federica brignone Federica Brignone con vista sulle Olimpiadi! Torna in gara: iscritta al gigante di Plan de Corones Federica Brignone torna in gara in vista delle Olimpiadi. Federica Brignone tra le convocate del gigante di Kronplatz! Ma la presenza rimane in forse Federica Brignone è tra le atlete convocate per il gigante di Kronplatz, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Ultime notizie su federica brignone Argomenti discussi: I 100 giorni al J|medical che hanno cambiato la vita di Federica; La caduta, la fisioterapia, l’ipnosi. La rinascita di Federica Brignone in 315 giorni; Dall’inferno all’oro, l’odissea di Brignone: l’infortunio, la riabilitazione e il…; Il rientro di Brignone 10 mesi dopo l'infortunio: la caduta, l'intervento, le placche nella gamba, la riabilitazione. Il miracolo di Federica Brignone, dall’infortunio al rientro dopo 292 giorni. Così la Tigre ha azzannato le OlimpiadiLa rinascita dell’azzurra dopo la grave caduta dello scorso 3 aprile. Nove mesi di lavoro per tornare al top e ora una medaglia d’oro in super G che trasforma un sogno in leggenda ... sport.quotidiano.net Immensa Brignone, vince l'oro nel SuperG davanti a Mattarella. L'impresa dopo l'infortunio: «Incredibile»L'azzurra, che aveva recuperato in extremis per le Olimpiadi dopo il terribile infortunio alla gamba sinistra, compie l'impensabile davanti al presidente della Repubblica Mattarella. Delusione per Sof ... msn.com Un oro olimpico a San Siro: il Milan inviterà presto Federica Brignone, grande tifosa rossonera x.com Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all’Alpe Lusia, c’era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nella testa del dottor And - facebook.com facebook