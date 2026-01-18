Federica Brignone torna in gara in vista delle Olimpiadi. L'atleta italiana si è iscritta allo slalom gigante di Coppa del Mondo, in programma martedì a Plan de Corones. Questa partecipazione rappresenta un importante passo in preparazione ai prossimi Giochi olimpici, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama alpino internazionale.

Ottime notizie per Federica Brignone e per l’Italia, quando le Olimpiadi sono sempre più vicine. L’azzurra si è infatti iscritta allo slalom gigante di Coppa del mondo in programma martedì prossimo a Plan de Corones. Nei giorni scorsi Brignone, dopo diversi interventi chirurgici e una complessa fase di riabilitazione, si era allenata proprio sulla Erta, la pista che ospiterà la gara. Un ritorno particolarmente significativo per la detentrice della Coppa del mondo, chiamata ora a un test fondamentale in vista dell’appuntamento olimpico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federica Brignone con vista sulle Olimpiadi! Torna in gara: iscritta al gigante di Plan de Corones

Leggi anche: Federica Brignone torna a sciare a Cervinia: otto mesi dopo l'infortunio la prova con vista Olimpiadi

Leggi anche: Federica Brignone torna a sciare a Cervinia: otto mesi dopo l'infortunio la prova con vista Olimpiadi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Federica Brignone si è iscritta al gigante di martedì a Plan de Corones, segnando il rientro alle competizioni dopo il grave incidente della scorsa primavera in Trentino. Reduce da più interventi chirurgici e da una lunga riabilitazione, l’azzurra si è allenata ne - facebook.com facebook

Quando torna a sciare Federica #Brignone: c'è l'orario e il giorno del grande ritorno in gara x.com