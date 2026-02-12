Federica Brignone oro alle Olimpiadi perché quel casco con la tigre e quanto costa

La vittoria di Federica Brignone alle Olimpiadi si è concretizzata con un’ultima gara emozionante sulle Tofane. La sciatrice italiana ha conquistato l’oro nella super-G, tra applausi, bandiere e un grande entusiasmo tra il pubblico. La sua performance ha chiuso in bellezza una giornata intensa, lasciando tutti a parlare anche del casco con la tigre e del suo costo.

Si è chiusa tra applausi, bandiere tricolori e un boato liberatorio la women’s super-G race sull’Olympia delle Tofane, l’ultima e più spettacolare prova di velocità delle O limpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una gara che i tifosi italiani aspettavano da mesi e che ha mantenuto tutte le promesse, trasformandosi in un duello ad altissima tensione sulle nevi di Cortina. In pista, tra le protagoniste più attese, non poteva mancare Federica Brignone, chiamata a scrivere un’altra pagina della sua straordinaria carriera. La campionessa valdostana non ha deluso le aspettative. Con una discesa precisa, potente e senza sbavature, è riuscita a imporsi sulla collega e amica Sofia Goggia, conquistando la medaglia d’oro e consacrandosi ancora una volta regina della velocità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Brignone sfila sulla pista di Milano Cortina 2026 con un casco decorato da una tigre.

Federica Brignone conquista un oro storico a Milano-Cortina 2026, davanti al presidente Mattarella.

