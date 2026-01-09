Neres-Inter recupero in bilico | il Napoli valuta giorno per giorno

Da forzazzurri.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero di Neres in vista della partita tra Inter e Napoli è ancora incerto. La squadra partenopea monitora attentamente le condizioni dell’attaccante, valutando giorno per giorno la possibilità di convocarlo. La sfida di San Siro si avvicina, ma la decisione finale dipenderà dall’andamento degli allenamenti e dalla risposta fisica di Neres. La situazione resta in bilico, con attenzione rivolta all’evoluzione delle sue condizioni.

Il conto alla rovescia verso la sfida di San Siro è iniziato e, insieme alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres inter recupero in bilico il napoli valuta giorno per giorno

© Forzazzurri.net - Neres-Inter, recupero in bilico: il Napoli valuta giorno per giorno

Leggi anche: Neres verso Inter-Napoli: recupero in bilico, decisione imminente

Leggi anche: Neres tenta il recupero per Inter-Napoli, Lang pronto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Neres verso Inter-Napoli: recupero in bilico, decisione imminente; Neres verso Inter-Napoli | recupero in bilico decisione imminente; Neres in dubbio per l’Inter, Beukema verso il rientro; Inter-Napoli, Neres in dubbio per San Siro: decisione tra mercoledì e giovedì.

neres inter recupero bilicoNeres-Inter, recupero in bilico: il Napoli valuta giorno per giorno - Inter, recupero in bilico: il Napoli valuta giorno per giorno Il conto alla rovescia verso la sfida di San Siro è iniziato e, insieme alla ... forzazzurri.net

neres inter recupero bilicoNeres verso Inter-Napoli: recupero in bilico, decisione imminente - Napoli: recupero in bilico, decisione imminente La preparazione del big match di domenica a San Siro passa inevitabilmente dalle ... forzazzurri.net

neres inter recupero bilicoCDS - Napoli, infortunio Neres, si proverà il recupero per la partita-chiave con l'Inter - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di David Neres, attaccante del Napoli i cui esami strumentali hanno confermato il "trauma distorsivo alla caviglia sinistra". napolimagazine.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.