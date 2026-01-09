Neres-Inter recupero in bilico | il Napoli valuta giorno per giorno

Il recupero di Neres in vista della partita tra Inter e Napoli è ancora incerto. La squadra partenopea monitora attentamente le condizioni dell’attaccante, valutando giorno per giorno la possibilità di convocarlo. La sfida di San Siro si avvicina, ma la decisione finale dipenderà dall’andamento degli allenamenti e dalla risposta fisica di Neres. La situazione resta in bilico, con attenzione rivolta all’evoluzione delle sue condizioni.

CDS - Napoli, infortunio Neres, si proverà il recupero per la partita-chiave con l'Inter - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di David Neres, attaccante del Napoli i cui esami strumentali hanno confermato il "trauma distorsivo alla caviglia sinistra". napolimagazine.com

Neres, ore decisive verso San Siro Il Napoli ha già voltato pagina dopo il 2-2 con il Verona e guarda dritto alla sfida di domenica sera contro l’Inter a San Siro. L’attenzione dello staff, però, è tutta concentrata su David Neres, la cui disponibilità resta il vero nod - facebook.com facebook

