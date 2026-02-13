Federica Brignone dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi | Due giorni prima…

Federica Brignone, pochi giorni dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino, rivela che due giorni prima della gara aveva attraversato un momento difficile a causa di un infortunio alla schiena, che avrebbe potuto mettere a rischio la sua partecipazione.

Certe vittorie non si misurano soltanto con il cronometro. Si pesano con la sofferenza, con i dubbi, con le cicatrici ancora fresche sotto la tuta azzurra. Il trionfo di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha il sapore dell’impresa assoluta, di quelle destinate a entrare nella memoria collettiva. Sulla pista dell’Olympia delle Tofane, tra le curve che hanno scritto pagine di storia dello sci, la campionessa azzurra ha conquistato l’oro più difficile della sua carriera, quello che arriva dopo mesi di silenzio, dolore e lavoro nell’ombra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano.

