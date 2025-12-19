FC 26 SBC ICONA | Ronaldinho 88 OVR – Arriva O Bruxo nel tuo Club!
Ecco l’articolo corretto e aggiornato per la SBC Icona Ronaldinho (88 OVR), con il conteggio esatto delle 14 sfide. SBC ICONA: Ronaldinho (88 OVR) – La Magia di “O Bruxo” nel tuo Club!. È finalmente disponibile la sfida creazione rosa per sbloccare l’Icona base di Ronaldinho. Con le sue leggendarie 5 stelle abilità e uno stile di gioco unico, il brasiliano è pronto a trasformare il tuo attacco. È una sfida impegnativa, ma con 60 giorni a disposizione è il grande obiettivo di questa stagione. Premio finale: 1x Ronaldinho Icona Base 88 OVR (Non scambiabile).. Scadenza: 60 giorni.. Numero di sfide: 14 rose. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
