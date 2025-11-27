FC 26 SBC | Pacchetto Icona Base Max 89 – Icona Garantita! ripetibile all’infinito
È disponibile la SBC per l’ Upgrade Icona Base max 89 OVR. Questa sfida ti permette di tentare la fortuna per sbloccare una delle Icone Base con rating massimo 89 OVR. Costo Stimato: Alto (richiede 86, 86, 87 OVR).. Durata: 8 giorni.. Ripetibile: Sì.. Premio: 1x Pacchetto Icona base max 89 OVR (Non scambiabile).. Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di tre rose ad alto rating, inclusa una carta TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio 1 – Rosa con valutazione 86 86 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori oro 2 – Rosa con valutazione 86 86 OVR Min. 1 gioc. TOTW 1x Pacchetto giocatori oro prime piccolo 3 – Rosa con valutazione 87 87 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori oro premium Analisi Veloce. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
