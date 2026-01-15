FC 26 SBC Lúcio Eroe 89 è una carta che celebra il celebre difensore brasiliano, noto per la sua presenza imponente in campo. Con un overall di 89, questa versione valorizza le sue qualità difensive, rendendolo più reattivo e aggressivo rispetto alle statistiche di base. Ideale per chi cerca un difensore affidabile, capace di garantire solidità e rapidità nelle azioni difensive.

Questa versione da 89 riporta in auge il difensore che ha fatto la storia dell’Inter e del Brasile. Nonostante la velocità sulla carta segni 82, il suo “body type” unico e le sue animazioni difensive lo rendono molto più rapido e aggressivo nel recupero palla. Analisi Tecnica: Potenza e Difesa Pura. Difesa d’élite (91): Una delle statistiche più alte nel gioco. Con Lúcio, le intercettazioni sono quasi automatiche e il tempismo nei tackle è chirurgico.. Fisico Inarrestabile (89): Con un valore di forza altissimo, è quasi impossibile spostarlo. Vince la stragrande maggioranza dei duelli spalla a spalla anche contro gli attaccanti più pesanti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Lúcio Eroe 89: Il Muro del Brasile

