I fabbricanti di ’carta’ False fatture per 67 milioni Nei guai sette persone

Dietro a una società immobiliare di Giussano in liquidazione giudiziale una ‘fabbrica’ di false fatture per 67 milioni di euro e la corrispondente evasione del versamento dell’Iva per oltre 7 milioni di euro. A scoprirlo i militari del Comando provinciale della guardia di finanza, che ieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, nei confronti di sette persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati fallimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

