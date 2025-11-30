43TFF | I vincitori dell’edizione 2025 di Torino Film Festival
Si è conclusa ieri, 29 novembre 2025. la 43ª edizione del Torino Film Festival, diretta ancora una volta da Giulio Base. Nove giorni di sale strapiene (+4,1% incassi), anteprime mondiali (da “ Marty Supreme ” di Chalamet all’esordio alla regia di Juliette Binoche) e ospiti come Spike Lee e Vincent Lindon. Con 120 film scelti tra 5.500 candidature, il Torino Film Festival ha premiato un cinema indipendente, audace e politicamente scomodo. Nel mostrarvi la lunga lista di vincitori, vi ricordo che ieri vi abbiamo parlato di 44TFF, e dell’omaggio che sarà destinato all’immortale icona di Marilyn Monroe. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dave Lingua. . Dizionario del Turismo Cinematografico: 43TFF Premiere Consegna della Stella della Mole a Claude Lelouch (aprire il video per vederlo nel corretto formato) - facebook.com Vai su Facebook