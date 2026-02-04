askatasuna il poster profetico firmato zerocalcare

Durante una manifestazione dei centri sociali, tra i partecipanti c’erano anche gli anziani delle bocciofile. Zerocalcare ha firmato un poster che ha attirato l’attenzione, ma la presenza degli anziani ha dato un tocco di quotidianità alla giornata. La piazza si è riempita di persone di tutte le età, mostrando che anche i più avanti con gli anni vogliono far sentire la loro voce.

Fa sempre piacere sapere che alle manifestazioni dei centri sociali ci sono anche gli anziani delle bocciofile. Però non dev’essere stato facile per il fumettista Zerocalcare, bravissimo disegnatore peraltro, comprimere dentro un rettangolo tutta la fenomenologia di una manifestazione-tipo, così come auspicata da quei burloni maneschi del centro sociale torinese Askatasuna. In sintesi: il 31 gennaio scorso, per promuovere la manifestazione che ha poi avuto gli esiti che conosciamo, era stata utilizzata anche la matita urticante dell’Andrea Pazienza di Ponte Mammolo. Egli non dimentica i compagni grazie ai quali (oltre che al proprio innegabile talento) ha goduto dell’abbrivio di una carriera fulgida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

