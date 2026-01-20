Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano | Un ritrovamento straordinario di valore universale

A Fano è stata recentemente rinvenuta la Basilica Vitruviana, menzionata nel trattato

A Fano è stata scoperta la Basilica Vitruviana di cui Marco Vitruvio Pollione parlava nel trattato "De Architectura". La scoperta della struttura raccontata 2000 anni fa è considerata straordinaria.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura»È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica.

La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.

