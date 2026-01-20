Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano | Un ritrovamento straordinario di valore universale
A Fano è stata recentemente rinvenuta la Basilica Vitruviana, menzionata nel trattato
A Fano è stata scoperta la Basilica Vitruviana di cui Marco Vitruvio Pollione parlava nel trattato "De Architectura". La scoperta della struttura raccontata 2000 anni fa è considerata straordinaria.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura»È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica.
La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.
Dopo 2000 anni torna alla luce la Basilica di Vitruvio; Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano: Un ritrovamento straordinario, di valore universale; Dopo 2000 anni ritrovata la Basilica di Vitruvio a Fano; Perché il cemento di 2000 anni fa regge mentre quello di oggi crolla.
Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano: “Un ritrovamento straordinario, di valore universale” - A Fano è stata scoperta la Basilica Vitruviana di cui Marco Vitruvio Pollione parlava nel trattato "De Architectura" ... fanpage.it
«Dopo trent’anni, ritrovarsi su quel palco è come tornare a casa. » Questa frase di Claudio Bisio racconta bene l’atmosfera che si respira a Zelig 30, che torna stasera su Canale 5, lunedì 19 gennaio, per il secondo appuntamento in prima serata. A condurre lo - facebook.com facebook
Dopo 20 anni riaprirà la scuola a Ginostra, ci sarà una sola alunna. Il prossimo anno scolastico dietro al banco una bimba di sei anni #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.