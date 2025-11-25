Famiglia nel bosco parla la zia | Bimbi sotto shock genitori trattati da criminali ora aiuterò io Catherine

La sorella di Catherine Birmingham, madre dei tre bambini che fino a pochi giorni fa vivevano in un bosco a Palmoli, in Abruzzo, si chiama Sharlene e nelle prossime settimane ha in programma di venire in Italia per sostenere la sorella. In un’intervista al Daily Mail, Sharlene racconta che i piccoli sono stati trasferiti in una comunità protetta, dove la madre non può dormire nella stessa stanza con loro: «Sono stati messi in una specie di casa dove ci sono solo assistenti sociali. I bambini stanno al piano di sotto e Catherine al piano di sopra in una stanza sotto sorveglianza. Tutto quello che so è che vengono trattati come se fossero dei criminali, come se avessero fatto qualcosa di male». 🔗 Leggi su Open.online

