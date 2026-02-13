Famiglia nel bosco Catherine in lacrime | Mi sento male I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere – Il video

Catherine piange nel bosco perché si sente impotente di fronte alla paura dei suoi figli. La donna, visibilmente sconvolta, dice di non riuscire a proteggerli, soprattutto durante le ore notturne. Nel video si vede il suo volto segnato dall’angoscia mentre cerca di calmare i bambini spaventati.

«Mi sento male, mi sento davvero male: i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte». Così Catherine, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, è tornata a parlare dopo mesi ai microfoni de La Vita in diretta, all’uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, per accertare le capacità genitoriali della coppia. Venerdì prossimo è in programma la quarta e ultima seduta dei genitori, prima di quella che sarà effettuata con i bambini, programmata per i prossimi 6 e 7 marzo. La consulente di parte: «Catherine e Nathan molto provati».🔗 Leggi su Open.online

Catherine, madre della famiglia nascosta nel bosco, rompe il silenzio con parole dure: i bambini hanno paura e lei si sente impotente nel proteggerli.

La nonna Pauline si sfoga, visibilmente commossa, raccontando come i nipoti siano diventati ansiosi e traumatizzati dopo essere stati allontanati dalla famiglia.

