gioielliere sorprende banditi in casa e li fa fuggire sparando

Un gioielliere di Ponte di Nanto, già vittima di un tentato furto, ha reagito in modo inatteso durante un tentativo di furto nella sua abitazione. Sorprendendo i malintenzionati, ha sparato, facendo loro abbandonare l’azione e dileguarsi. L’episodio sottolinea come la reazione immediata possa cambiare l’esito di una situazione di rischio, evidenziando l’importanza della sicurezza e della calma in momenti di pericolo.

VICENZA – I ladri tentano un assalto nell’abitazione dell’orafo vicentino Robertino Zancan ma le telecamere segnalano l’intrusione e danno l’allarme e così l’imprenditore decide di sparare con la sua pistola contro i banditi per metterli in fuga. Zancan aveva già subito, il 3 febbraio 2015, l’assalto alla sua gioielleria a Ponte di Nanto da una banda di rapinatori, uno dei quali, Albano Cassol, fu ucciso da un benzinaio, Graziano Stacchi per difendersi dai colpi di kalashnikov e per questo la sua posizione fu archiviata dalla magistratura dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Questa volta l’assalto a Zancan è di qualche mese fa, il 19 novembre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

