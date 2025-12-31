Concludiamo questo anno con riflessione e serenità. Un’immagine semplice: un maglione blu, uno sguardo stanco e un bendaggio trasparente che lei stessa chiama «da pirata». Un momento di introspezione, un arrivederci a un nuovo inizio. Buon anno a tutti, con l’auspicio che il prossimo porti positività e rinnovata speranza.

U n maglione blu, lo sguardo stanco e quel bendaggio trasparente che lei stessa definisce «da pirata». Mara Venier ha scelto ancora una volta la via della sincerità assoluta con i suoi follower, pubblicando una storia su Instagram direttamente dal letto di una clinica romana. «Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno», ha detto la conduttrice di Domenica In, visibilmente provata ma capace di accennare un sorriso. Il riferimento è all’ennesimo intervento chirurgico subito all’occhio destro per contrastare una grave forma di maculopatia essudativa, una patologia che la costringe a un monitoraggio continuo e a procedure invasive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

