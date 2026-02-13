Fabris | Lollobrigida ha fatto la storia e non ha ancora finito Ora forza Ghiotto
Fabris, l'olimpionico che a Torino 2006 conquistò tre medaglie, si rivolge direttamente a Lollobrigida, ricordandole che ha fatto la storia ma non ha ancora finito, e aggiunge: “Ora forza Ghiotto”. La campionessa, ormai volto della pista lunga e attuale deputy manager della struttura di Rho, viene spronata da Fabris a non sentirsi appagata, sottolineando che può ancora fare molto.
Enrico Fabris è entusiasta. "Francesca è stata superlativa, ha tenuto come non ha mai fatto in una gara pazzesca: le prime 4 in 4 decimi, incredibile per un 5000. Ha fatto la storia". Il campione veneto è il volto italiano nel mondo della pista lunga da vent’anni: tre medaglie a Torino 2006 (oro nei 1500, oro nell’Inseguimento a squadre, bronzo nei 5000). Ai Giochi è Sport deputy manager della struttura di Rho, creata ad hoc per le gare. Per Lollobrigida ci sono ancora i 1500 venerdì e la Mass Start sabato. Cosa dobbiamo aspettarci? "Niente previsioni ma l’avete vista. Ha istinto, carica. Non deve sentirsi appagata, può fare ancora molto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Francesca Lollobrigida si sfoga: Di noi vi ricordate ogni 4 anni…Volevo smettere, vincere da mamma la gioia massimaFrancesca Lollobrigida nella storia. Nel giorno del suo 35° compleanno, l'azzurra ha fatto qualcosa che non si poteva immaginare. Sì, perché vincere l'oro ... oasport.it
Diretta Francesca Lollobrigida/ Medaglia d’oro con il record olimpico nei 3000 metri! (Olimpiadi 2026)Diretta Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nella finale 3000 metri pattinaggio velocità oggi 7 febbraio alle Olimpiadi 2026 Milano Cortina. ilsussidiario.net
Azzurri con almeno due ori in una singola edizione dei Giochi Olimpici Invernali Alberto Tomba #Calgary1988 Manuela Di Centa #Lillehammer1994 Giorgio Di Centa #Torino2006 Enrico Fabris #Torino2006 FRANCESCA LOLLOBRIGIDA #MilanoCortin - facebook.com facebook
Francesca Lollobrigida mi ha ricordato tanto Enrico Fabris all'Olimpiade di #Torino2006 dominante #OlympicGames #MilanoCortina2026 #MilanoCortinaOlympic2026 #ItaliaTeam x.com