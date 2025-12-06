Peugeot 103 ritorna il cinquantino che ha fatto la storia Ora è elettrico

Peugeot Motocycles rilancia un numero che ha fatto la storia: 103. Il mitico ciclomotore anni Settanta torna in versione elettrica, con telaio monoscocca e forcellone monobraccio in alluminio e batterie estraibili. Erede dichiarato del ciclomotore che in Francia fu un fenomeno di costume e in Italia una piccola icona per intenditori. Il nuovo 103, prodotto in Francia e proposto in versioni equivalenti 50 e 125 cc, promette la stessa sensazione di libertà di allora, ma declinata sulla mobilità di oggi: zero emissioni e accessori per l’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

