Peugeot 103 ritorna il cinquantino che ha fatto la storia Ora è elettrico
Peugeot Motocycles rilancia un numero che ha fatto la storia: 103. Il mitico ciclomotore anni Settanta torna in versione elettrica, con telaio monoscocca e forcellone monobraccio in alluminio e batterie estraibili. Erede dichiarato del ciclomotore che in Francia fu un fenomeno di costume e in Italia una piccola icona per intenditori. Il nuovo 103, prodotto in Francia e proposto in versioni equivalenti 50 e 125 cc, promette la stessa sensazione di libertà di allora, ma declinata sulla mobilità di oggi: zero emissioni e accessori per l’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Peugeot 103, il ritorno al futuro di un senatore - La casa francese aveva mostrato il concept nel 2024 e adesso è arrivata la versione destinata ad andare in produzione, con motore elettrico e telaio in alluminio che fa anche da carrozzeria ... Da insella.it
Peugeot col nuovo 103 rilancia uno scooter che conquisterà tutti i nostalgici del Piaggio Ciao - Eredita il nome e le linee dell'iconico ciclomotore del 1971 che, al di là delle Alpi, divenne il principale concorrente del Ciao. Riporta dueruote.it