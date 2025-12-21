F1 vertice tra FIA e produttori di Power Unit per il caso del motore ‘truccato’ di Mercedes e Red Bull

Ci sono delle conferme. Due giorni fa, si era fatto riferimento a quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin. Si parla di una disputa tra i produttori di Power Unit legata all'interpretazione del nuovo regolamento del Mondiale 2026 di F1. L'attenzione è andata sul rapporto di compressione dei cilindri. La Mercedes, e forse anche la Red Bull, che dal 2026 opererà autonomamente supportata dalla Ford, avrebbero trovato un "trucco". Il riferimento è all'aver eluso quanto stabilito dal punto 5.4.3 della norma tecnica, incrementando il rapporto in pista ma mantenendolo entro i parametri consentiti a motore spento della monoposto.

