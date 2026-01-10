Ferrari Audi e Honda fanno pressioni per il trucco del motore Mercedes | summit FIA con i costruttori F1
Le recenti accuse riguardanti il presunto trucco del motore Mercedes per il 2026 hanno portato a un confronto tra i principali costruttori di Formula 1. Ferrari, Audi e Honda hanno espresso preoccupazioni, sollecitando un incontro con la FIA per chiarire la situazione. La questione riguarda il rapporto di compressione dei motori, elemento chiave per le performance e la regolamentazione del campionato.
Il presunto escamotage Mercedes sul rapporto di compressione dei motori 2026 accende lo scontro politico in Formula 1. Ferrari, Audi e Honda chiedono un intervento immediato alla FIA: convocato un vertice tecnico il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
