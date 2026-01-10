Ferrari Audi e Honda fanno pressioni per il trucco del motore Mercedes | summit FIA con i costruttori F1

Le recenti accuse riguardanti il presunto trucco del motore Mercedes per il 2026 hanno portato a un confronto tra i principali costruttori di Formula 1. Ferrari, Audi e Honda hanno espresso preoccupazioni, sollecitando un incontro con la FIA per chiarire la situazione. La questione riguarda il rapporto di compressione dei motori, elemento chiave per le performance e la regolamentazione del campionato.

Bufera in F1: Ferrari, Audi e Honda denunciano il trucco di Red Bull e Mercedes per potenziare il motore - Mercedes e Red Bull avrebbero trovato un sistema per aggirare un paragrafo del regolamento: Ferrari, Audi e Honda avrebbero chiesto chiarimenti alla ... fanpage.it

F1, il caso motori Mercedes. Pressing della Ferrari (con Honda e Audi) sulla Fia: l'ipotesi di 6-7 Gp per cambiare i controlli? - La nuova stagione è stata anticipata da una polemica fra i costruttori sulle power unit a causa di un vuoto regolamentare sul rapporto di compressione ... msn.com

Dopo le anticipazioni date su Ferrari e Red Bull anche Audi opta per l'utilizzo del push rod. Con @SmilexTech ecco un'analisi sul perché i team stanno andando in questa direzione con il nuovo regolamento tecnico! #F1 #Formula1 x.com

Turbine modificate: NEXT GEN BMW, AUDI, PORSCHE, FERRARI, MASERATI.. + Affidabilità + Performance - Pressione di esercizio Un nuova tecnologia al servizio della passione #turbo #turbodiesel #nextgen #turbocharged #TurboPower #hybridturbo #Tur - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.