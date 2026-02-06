Tu sei… Striscia la notizia Ezio Greggio e Enzo Iacchetti punzecchiano Samira Lui

La puntata del 5 febbraio di “Striscia La Notizia” si apre con un’ospite che ha catturato l’attenzione. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno preso di mira Samira Lui, punzecchiandola con battute e scherzi. La donna, presente in studio, ha reagito con sorriso, mentre il pubblico rideva. La scena è diventata subito uno dei momenti più commentati sui social.

La serata del 5 febbraio di Striscia La Notizia si è aperta con un’ospite che non è passata inosservata. In studio è arrivata Samira Lui, accolta dall’atmosfera scanzonata tipica del tg satirico e subito finita al centro dell’attenzione dei conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Fin dai primi istanti, il clima è apparso chiaro: la presenza della showgirl avrebbe offerto il pretesto per una lunga sequenza di battute e provocazioni, costruite sul tema che da tempo accompagna il suo nome. Non è infatti la prima volta che Samira Lui viene accusata di essersi rifatta da capo a piedi, un sospetto che lei ha sempre respinto con decisione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e sei veline.

Striscia la notizia si evolve, passando dalla storica fascia di access prime time a un formato di varietà in prima serata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Virginia Stablum di Striscia: Noi Veline come Samira Lui, non siamo uno stereotipo. Moise Kean? Sono single; Io, D’angelo e Has Fidanken che si addormenta­va negli sketch Non mi accorsi che Iacchetti si era innamorato di Maddalena; Andrea Giambruno is back: Mediaset lo riporta in tv al TgCom 24, ma com’è?; Samira Lui a Striscia punzecchiata da Greggio-Iacchetti: Sei rifatta.

Striscia la notizia, chi sono le sei nuove VelineStriscia la notizia di nuovo in tv: ecco le sei nuove Veline, tra giovani talenti, danza, moda e ambizioni artistiche internazionali ... corrieredellosport.it

Samira Lui a Striscia punzecchiata da Greggio-Iacchetti: Sei rifattaSamira Lui subito presa di mira dai conduttori di Striscia La Notizia Stasera a ... msn.com

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in prima serata con la versione speciale di Striscia la Notizia: ospiti in studio, Tapiro a Laura Pausini, inchieste e servizi choc nella puntata del 5 febbraio. facebook

Ezio Greggio: "A me gira la testa per tutte le veline. Non mi accorsi di Iacchetti con la Corvaglia" x.com