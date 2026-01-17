Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e 6 veline
Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e sei veline. La trasmissione, con uno studio rinnovato, propone cinque puntate che uniscono varietà, satira e inchieste, offrendo un nuovo spazio di approfondimento e intrattenimento. Una presenza diversa nel palinsesto, mantenendo fede alla tradizione di informare e divertire il pubblico con attenzione e sobrietà.
Striscia la notizia – La voce della presenza debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, 6 veline e uno studio completamente rinnovato: cinque puntate ricche di varietà, satira e inchieste. Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
