Prologis e Interglobo hanno dato il via ai lavori sull’area ex Interzuccheri a Melzo, dove si sta completando la bonifica dopo anni di abbandono. La grande operazione di logistica, che trasformerà il sito in un nuovo centro di distribuzione, si concretizzerà nel quarto trimestre del 2026 con l’apertura dell’hub

Logistica all’ex Interzuccheri, in campo i "colossi" Prologis e Interglobo e l’operazione decolla: bonifica fatta, lavori al via, l’hub " Melzo DC1 ", è ufficiale, vedrà a luce nel quarto trimestre del 2026. Il dibattito cittadino sul progetto, intanto, è ancora caldo. Ed è Officine Mak, il colosso della rigenerazione urbana che acquisì l’area due anni fa ed è alfiere del percorso, a dire la sua. "È un progetto - dice l’ad Daniele Consonni - che restituisce valore a un’area dismessa da decenni. Che conferma la nostra capacità di individuare e “preparare” terreni complessi a progetti di eccellenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Interzuccheri, logistica al via: "Interveniamo su un’area dismessa. Finalmente oitrà avere un futuro"

La decisione della giunta di approvare il nuovo progetto logistico all’ex Interzuccheri scatena di nuovo le proteste dei residenti e dei movimenti locali.

È ancora avvolto nel mistero la morte di una donna ritrovata senza vita nell’area dismessa dell’ex Enel a Monza.

