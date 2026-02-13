Ex Centro tumori la replica di Asugi | Le verifiche sono periodiche

Asugi risponde alle accuse sull’ex Centro tumori di Trieste, spiegando che le verifiche sulla struttura sono svolte regolarmente e non evidenziano criticità, anche se nei mesi scorsi alcuni residenti avevano segnalato crepe e infiltrazioni.

Nell'ultimo periodo erano emerse diverse segnalazioni in merito allo stato di salute dell'edificio nel rione di Barriera. La risposta dell'azienda sanitaria Riceviamo da Asugi la replica sulla segnalazione in merito alla situazione dell'ex Centro tumori di Trieste. Di seguito la nota integrale. Così il direttore della Struttura, l’ingegner Massimiliano Liberale. "Sulle facciate e sui varchi di accesso la situazione rilevata non è difforme da quanto riscontrato nel corso del 2025, ovvero la messa in sicurezza dell’edificio è garantita dalla chiusura dei varchi e dalla battitura degli intonaci.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su centro tumori

In pieno centro, l’ex Centro tumori continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Nel 2022, il 37% dei tumori diagnosticati sono legati a comportamenti che si possono modificare.

Ultime notizie su centro tumori

