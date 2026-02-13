Ex Capannone Varoli sì al restyling Il Comune investe 400mila euro

Il Comune di Monte Argentario ha dato il via ai lavori di riqualificazione dell’area ex Capannone Varoli, investendo 400mila euro per il restyling, in un intervento che mira a migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il quartiere.

MONTE ARGENTARIO Iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area ex Capannone Varoli e di via Scarabelli. L’area sarà dotata di una nuova pavimentazione, mentre ci sarà spazio anche per la digitalizzazione della sosta nel segno dell’accessibilità. Sono iniziati alcuni giorni fa i lavori nell’area dell’ex Capannone Varoli nella zona Valle a Porto Santo Stefano, nei pressi dell’imbarco per i traghetti che portano all’isola del Giglio e a Giannutri. L’intervento, che interesserà anche la vicina via Scarabelli, sviluppa un progetto organico di riqualificazione di tutta l’area, voluto dall’Amministrazione comunale con l’intento di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Casa Salute propone di riservare alcuni posti auto al Capannone Varoli, nell’area di Monte Argentario, per facilitare l’accesso ai servizi sanitari.

