Casa salute la proposta | Parcheggi da realizzare al Capannone Varoli

Casa Salute propone di riservare alcuni posti auto al Capannone Varoli, nell’area di Monte Argentario, per facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità dei cittadini, offrendo una soluzione pratica e immediata. Con un approccio concreto, si cerca di ridurre le polemiche e di mettere al centro le esigenze della comunità, garantendo un servizio più efficiente e accessibile a tutti.

MONTE ARGENTARIO "Riservare alcuni posti al Capannone Varoli per la Casa della Salute. Meno polemiche e più soluzioni concrete per i cittadini". Il capogruppo del gruppo di opposizione Svolta Per l'Argentario Marco Nieto interviene sulla nuova Casa della Salute situata in via Barellai, lanciando anche una proposta a causa dell'assenza di posti auto dedicati in quella zona per la struttura Asl. "La mancanza di parcheggi a servizio della nuova Casa della Salute rappresenta oggi una criticità reale e tangibile per i cittadini – dice Nieto –. Da quando la struttura è diventata operativa, ai primi di dicembre, è emersa con chiarezza una difficoltà che incide direttamente sulla fruibilità di un servizio essenziale, soprattutto per anziani, persone fragili e famiglie che quotidianamente vi si recano per visite, terapie e prestazioni sanitarie.

