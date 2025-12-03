Ancona donna trovata senza vita in casa | picchiata a morte Il marito irreperibile già condannato per maltrattamenti

Sadjide Muslija, una cinquantenne di origini macedoni, è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ancona, donna trovata senza vita in casa: picchiata a morte. Il marito, irreperibile, già condannato per maltrattamenti

