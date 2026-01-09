Eventi week-end | A Bollate si pattina fino al 22 febbraio e ad Arese va in scena La Presidente

Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, torna la scena degli eventi locali. A Bollate si può pattinare fino al 22 febbraio, mentre ad Arese si svolge la rappresentazione di “La Presidente”. Un’occasione per vivere momenti di cultura e svago nella zona, rispettando le norme di sicurezza e godendo di iniziative adatte a diversi interessi.

Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, riprendiamo con i consueti appuntamenti del week-end. Segnaliamo l’apertura delle piste di pattinaggio su ghiaccio a Cislago e a Bollate e due coinvolgenti spettacoli teatrali: ad Arese “La Presidente” (stasera, venerdì 9, alle 21) e a Limbiate “Il tenace soldatino di stagno” (domenica 11 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cosa fare nel weekend del 2, 3 e 4 gennaio e per l’Epifania a Legnano e nell’Alto Milanese; Incontri a Bollate: Semi di Conoscenza e Germogli di Pace per un Futuro Migliore; Cosa fare per l'Epifania a Legnano e nell'Alto Milanese tra calze della Befana, concerti e mostre; Incontri di Gennaio a Bollate con Pensatori Contemporanei: Scopri le Nuove Idee.

Aria di Natale anche in "Sarah: un bel week end". A Cemmo (BS) ci sono visite guidate serali gratuite, per scoprire il borgo che diede i natali al pittore Giovan Pietro da Cemmo; un mondo incantato d'altri tempi ci aspetta a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate - facebook.com facebook