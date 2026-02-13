EUvsDisinfo, il sito anti-bufale dell’Ue, ha pubblicato un nuovo rapporto che smaschera le campagne di disinformazione provenienti dal Cremlino, descritto come un gigantesco ufficio marketing del caos, avvelenatore di pozzi e corruttore dell’opinione pubblica, un’immagine che da oltre dieci anni influenza il dibattito pubblico europeo.

Quella del Cremlino come un gigantesco ufficio marketing del caos, avvelenatore di pozzi e corruttore dell’opinione pubblica è un’immagine che perseguita il dibattito pubblico europeo da almeno un decennio. Da qui la figura mitologica del troll russo intento a iniettare nelle vene dei social grosse dosi di scetticismo, rabbia e teorie del complotto, con l’obiettivo di far implodere il sogno di Bruxelles. È la cosiddetta “guerra ibrida”, termine che vorremmo anche prendere sul serio, non fosse usato come un prezzemolo discorsivo per spiegare ogni crisi reputazionale dell’Unione europea. Per rispondere a questa minaccia, comunque, abbiamo eretto delle mura digitali: si chiama EUvsDisinfo, un progetto nato nel 2015 sotto l’egida dell’East StratCom Task Force dell’Ue. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - EUvsDisinfo, il sito anti-bufale dell’Ue che propaganda la verità di Stato

