EUvsDisinfo il sito anti-bufale dell’Ue che propaganda la verità di Stato

Da it.insideover.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EUvsDisinfo, il sito anti-bufale dell’Ue, ha pubblicato un nuovo rapporto che smaschera le campagne di disinformazione provenienti dal Cremlino, descritto come un gigantesco ufficio marketing del caos, avvelenatore di pozzi e corruttore dell’opinione pubblica, un’immagine che da oltre dieci anni influenza il dibattito pubblico europeo.

Quella del  Cremlino  come un gigantesco ufficio marketing del caos, avvelenatore di pozzi e corruttore dell’opinione pubblica è un’immagine che  perseguita  il dibattito pubblico europeo da almeno un decennio. Da qui la figura mitologica del  troll russo  intento a iniettare nelle vene dei social grosse dosi di scetticismo, rabbia e teorie del complotto, con l’obiettivo di far implodere il sogno di Bruxelles. È la cosiddetta  “guerra ibrida”, termine che vorremmo anche prendere sul serio, non fosse usato come un prezzemolo discorsivo per spiegare ogni crisi reputazionale dell’Unione europea.  Per rispondere a questa minaccia, comunque, abbiamo eretto delle mura digitali: si chiama  EUvsDisinfo, un  progetto  nato nel 2015 sotto l’egida dell’East StratCom Task Force dell’Ue. 🔗 Leggi su It.insideover.com

euvsdisinfo il sito anti bufale dell8217ue che propaganda la verit224 di stato

© It.insideover.com - EUvsDisinfo, il sito anti-bufale dell’Ue che propaganda la verità di Stato

Quei “buoni” europei dietro Hamas: la rete invisibile che unisce fondazioni, soldi e propaganda nel cuore dell’Ue

Un’indagine approfondisce le connessioni tra Hamas e alcune associazioni europee, evidenziando come i sostenitori del movimento operino spesso attraverso fondazioni e enti apparentemente neutrali.

Le sanzioni dell’Ue contro la propaganda di Putin in Europa

L’Unione europea ha deciso di intensificare le proprie misure contro la propaganda di Putin in Europa, adottando un nuovo pacchetto di sanzioni.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Battere bandiera falsa: la flotta ombra di Mosca incontra la determinazione dell’Europa.