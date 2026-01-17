Un’indagine approfondisce le connessioni tra Hamas e alcune associazioni europee, evidenziando come i sostenitori del movimento operino spesso attraverso fondazioni e enti apparentemente neutrali. Questa rete, attiva anche in Italia, permette di canalizzare fondi e diffondere propaganda senza esporsi direttamente. La scoperta di questa rete evidenzia come il supporto a Hamas possa avvenire tramite canali invisibili, mantenendo una presenza strategica nel cuore dell’Unione Europea.

Gli esponenti di Hamas attivi nelle diverse arene non operano mai facendo aperta propaganda in nome del Movimento, ma si avvalgono o delle stesse associazioni che si occupano della raccolta fondi o di altri enti comunque da loro controllati», spiega l’inchiesta che ha portato in carcere Mohammad Hannoun, l’«architetto» pro Pal di Genova, e altri otto esponenti (due ricercati all’estero) della rete impiantata in Italia. L’arena è il “campo di battaglia” del gruppo bollato come terrorista da Ue e Usa. E quella europea è la più importante per Hamas, compreso l’hub finanziario e rifugio della Turchia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quei “buoni” europei dietro Hamas: la rete invisibile che unisce fondazioni, soldi e propaganda nel cuore dell’Ue

Leggi anche: Europa nel mirino: maxi-operazione contro la propaganda jihadista e rete di armi per Hamas

Leggi anche: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue». Le intercettazioni che inchiodano Mohammad Hannoun e la rete per Hamas

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un buono nel pacco della Caritas: Donati 80 euro a 500 famiglie.

#danonperdere #savethedate Gennaio è il mese dei buoni propositi, si sa. E allora perché non inserire tra i buoni propositi per il nuovo anno quello di conoscere meglio Villa Imperiale, la sua storia e i suoi affreschi Tra le altre cose, è uno di quei buoni propo - facebook.com facebook