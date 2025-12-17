Le sanzioni dell’Ue contro la propaganda di Putin in Europa

L’Unione europea ha deciso di intensificare le proprie misure contro la propaganda di Putin in Europa, adottando un nuovo pacchetto di sanzioni. Queste misure restrittive colpiscono dodici individui e due entità, mirate a contrastare le attività di propaganda e influenze della Russia nel contesto della situazione geopolitica attuale.

Ieri l'Unione europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa, approvando misure restrittive contro dodici individui e due entità per le loro attività.

