Euronews, la tv che ha incassato 352 milioni di euro dalla Commissione Europea, ora si schiera apertamente a sostegno di Viktor Orbán e di altri leader autocratici, suscitando polemiche sulla sua neutralità. Ivo Caizzi, giornalista del Fatto, evidenzia come il rapporto tra la piattaforma e l’UE sia avvolto da troppi dubbi, e questa volta la questione si sposta oltre i confini italiani.

Il rapporto opaco tra la Commissione Ue e i media, raccontato da Ivo Caizzi per il Fatto, sta emergendo sempre più nettamente anche per vicende che si svolgono fuori dai confini italiani. Nei giorni scorsi la testata europea Euractiv con una poderosa inchiesta ha svelato che nel corso di 15 anni la Ue ha finanziato con 352 milioni Euronews, l’ex tv europea attiva da 33 anni e comprata da poco da una famiglia di imprenditori portoghesi sempre più vicini a Orban e a vari autocrati del Golfo e dell’Asia centrale, oltre che ai regimi di destra dei Balcani e dell’Europa orientale, che oggi sono tra i suoi principali clienti e ne sostengono i bilanci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Euronews, la tv che ha incassato 352 milioni dalla Commissione Ue e ora sostiene Orbàn e vari autocrati

