Ex Ilva | autorizzato prestito di 390 milioni dalla Commissione Ue

La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per salvare Acciaierie d’Italia, ex Ilva. L’ok arriva dopo aver verificato che l’aiuto rientra nelle regole Ue sugli aiuti di Stato. Ora l’azienda potrà usare i fondi per rilanciare la produzione e mantenere i posti di lavoro.

La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. La misura servirà a garantire la continuità operativa del principale produttore siderurgico integrato italiano fino al trasferimento delle attività al nuovo operatore che sarà selezionato tramite la gara in corso. Il finanziamento, di durata massima sei mesi, servirà a coprire i costi operativi dell'impresa, tra cui pagamento di fornitori e salari. Lo annuncia l'esecutivo comunitario in una nota. La posizione della Commissione europea Secondo la Commissione europea, l'intervento è proporzionato, poiché limitato al fabbisogno di liquidità di Acciaierie d'Italia e concesso a condizioni di mercato comparabili a quelle disponibili per imprese concorrenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito da 390 milioni di euro per Acciaierie d'Italia, ex Ilva.

La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per aiutare Acciaierie d'Italia, ex Ilva.

