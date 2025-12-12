La truffa sul Duomo di Firenze ecco come i pm di Brescia hanno scoperchiato la rete che ha incassato 30 milioni in 6 mesi

Un'indagine dei pm di Brescia ha smascherato una vasta truffa online legata al Duomo di Firenze, in cui sono stati sottratti circa 30 milioni di euro in soli sei mesi. La frode, conosciuta come ’business email compromise’, ha coinvolto hacker e sofisticate tecniche di ingegneria sociale, evidenziando la pericolosità delle minacce digitali nel settore culturale e religioso.

Brescia, 12 dicembre 2025 – Lo chiamano ’man in the middle’, ’l’uomo nel mezzo’. Gli esperti di crimine informatico lo classificano come ’Bec’, acronimo di ’business email compromise’, ’compromissione dell’email aziendale’. In realtà è una truffa. Semplice, all’apparenza, quanto efficace. E questa volta la vittima è una realtà prestigiosa, l’ Opera Santa Maria del Fiore di Firenze, che gestisce tre gioielli unici al mondo: la cattedrale, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni. Un raggiro che è costato alla onlus circa 1,8 milioni di euro. Una triangolazione virtuale che ha il suo cuore reale nel Bresciano, dove fisicamente è approdata almeno una parte dei soldi spillati all’ente benemerito, smantellata dagli agenti della Mobile e dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La truffa sul Duomo di Firenze, ecco come i pm di Brescia hanno scoperchiato la rete che ha incassato 30 milioni in 6 mesi

Truffa - Il gioco delle Tre Campanelle con soluzone

Video Truffa - Il gioco delle Tre Campanelle con soluzone Video Truffa - Il gioco delle Tre Campanelle con soluzone

Cerca Video Caricamento del Video...

Firenze, truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera del Duomo: nove arresti Un’indagine della Squadra Mobile di Brescia svela un giro illecito da 30 milioni di euro e porta a perquisizioni in numerose società; un indagato è irreperibile - facebook.com Vai su Facebook

Truffa informatica all'Opera del Duomo di Firenze per 1.7 milioni di euro: ecco cosa è successo Vai su X

La truffa sul Duomo di Firenze, ecco come i pm di Brescia hanno scoperchiato la rete che ha incassato 30 milioni in 6 mesi - L’Opera Santa Maria del Fiore ha innescato le indagini su una vasta serie di illeciti ... Segnala ilgiorno.it

Firenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti - Scoperta una maxi truffa ai danni dell'ente che gestisce il complesso monumentale del Duomo di Firenze, che comprende l'Opera di Santa Maria del Fiore il campanile di Giotto e il Battistero di San ... Da tg.la7.it