Esplosione violentissima casa sventrata | feriti marito e moglie

Nel cuore di Milano, una violenta esplosione ha sventrato una casa in via delle Rose, ferendo gravemente marito e moglie che si trovavano all’interno. L’incidente è stato causato da una fuga di gas, che ha provocato l’esplosione alle prime ore del mattino, lasciando il palazzo in condizioni di grande pericolo. Un dettaglio che fa chiarezza sulla dinamica dell’accaduto è stato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno estratto i due feriti dalle macerie.

Nel cuore della notte, quando le strade sono deserte e il silenzio avvolge i quartieri residenziali, un improvviso boato ha squarciato la quiete, seguito da una lingua di fuoco che in pochi istanti ha divorato un appartamento. Erano circa le tre quando l'aria è stata lacerata da un'esplosione violentissima, probabilmente provocata dallo scoppio di una bombola del gas, che ha innescato un devastante incendio. I residenti, svegliati di soprassalto, si sono riversati in strada in preda al panico.

Approfondimenti su esplosione violentissima

A Licata, in via Carso, una bombola a gas è esplosa questa mattina, facendo crollare un’intera parete dell’appartamento e lasciando il quartiere sotto shock.

Un incendio in una casa unifamiliare si è trasformato in un’esplosione violenta, coinvolgendo 13 persone tra soccorritori e civili.

Ultime notizie su esplosione violentissima

