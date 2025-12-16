Incendio ed esplosione violentissima in una casa | 13 persone coinvolte il bilancio drammatico

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio in una casa unifamiliare si è trasformato in un’esplosione violenta, coinvolgendo 13 persone tra soccorritori e civili. L’episodio ha generato momenti di grande paura, con conseguenze drammatiche per tutti i presenti. La situazione rimane critica mentre le autorità intervenute cercano di gestire le conseguenze di questa tragedia.

Immagine generica

Momenti di paura in un’abitazione. Un incendio scoppiato in una casa unifamiliare è degenerato in una violenta esplosione, causando un bilancio pesante tra soccorritori e civili. I feriti sono undici vigili del fuoco e altre due persone. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, quando le squadre sono arrivate e hanno trovato l’abitazione già avvolta dalle fiamme. A fare il punto è stato il capo dei Salisbury Fire Department, Bob Parnell: i suoi uomini non avrebbero riportato ferite gravi, ma sono stati curati per contusioni, commozioni cerebrali e intossicazione da fumo, oltre a vari traumi da caduta. Caffeinamagazine.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Casa satura di gas, tre carabinieri morti nell'esplosione ansa news

Video Casa satura di gas, tre carabinieri morti nell'esplosione ansa news

incendio esplosione violentissima casaFirenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne - 30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del 71enne. tg24.sky.it

incendio esplosione violentissima casaForte boato nel quartiere e l’esplosione: uomo morto in casa a Barberino di Mugello, ipotesi gesto volontario - Un'esplosione avvenuta nella notte ha provocato la morte di un uomo nella sua abitazione a Barberino di Mugello ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.