Incendio ed esplosione violentissima in una casa | 13 persone coinvolte il bilancio drammatico
Un incendio in una casa unifamiliare si è trasformato in un’esplosione violenta, coinvolgendo 13 persone tra soccorritori e civili. L’episodio ha generato momenti di grande paura, con conseguenze drammatiche per tutti i presenti. La situazione rimane critica mentre le autorità intervenute cercano di gestire le conseguenze di questa tragedia.
Momenti di paura in un’abitazione. Un incendio scoppiato in una casa unifamiliare è degenerato in una violenta esplosione, causando un bilancio pesante tra soccorritori e civili. I feriti sono undici vigili del fuoco e altre due persone. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, quando le squadre sono arrivate e hanno trovato l’abitazione già avvolta dalle fiamme. A fare il punto è stato il capo dei Salisbury Fire Department, Bob Parnell: i suoi uomini non avrebbero riportato ferite gravi, ma sono stati curati per contusioni, commozioni cerebrali e intossicazione da fumo, oltre a vari traumi da caduta. Caffeinamagazine.it
