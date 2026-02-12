Il pubblico ha ascoltato con attenzione le ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri, che ha lanciato una frase forte sul prossimo referendum. Il procuratore ha detto che saranno gli indagati, gli imputati e la massoneria a votare sì, mentre le persone oneste preferiranno il schede per il no. Le sue parole hanno fatto discutere e rivelano ancora una volta le tensioni che attraversano la politica calabrese.

"Voteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista video al Corriere della Calabria, parlando del referendum sulla riforma della magistratura. Immediate le reazioni dal mondo della politica. "Sono una persona perbene, non sono massone, non sono indagato e non sono imputato, non faccio parte di alcun centro di potere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La nuova sparata di Gratteri: "Voteranno Sì al referendum indagati, imputati e massoneria"

Il procuratore Gratteri torna a puntare il dito contro chi sostiene il Sì al referendum.

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

