Espanyol-Celta Vigo sabato 14 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Pericos vogliono frenare la discesa

Luca Morandi, allenatore dell’Espanyol, ha deciso di schierare una formazione offensiva per cercare di invertire la tendenza negativa contro il Celta Vigo, che invece punta a consolidare la propria posizione in classifica.

La prima gara del sabato di Liga sarà tra Espanyol e Celta Vigo, due squadre che non stanno vivendo una congiuntura particolarmente felice: in particolare i catalani, dopo una prima parte di stagione eccellente, sono ora in una fase di discesa ripidissima. I Pericos hanno perso le ultime 4 gare consecutive, lunedì scorso sono stati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Espanyol vs Celta Vigo – 14 Febbraio 2026Nel cuore della La Liga, il confronto tra Espanyol e Celta Vigo accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 14 Febbraio 2026 alle 14:00 presso l’RCDE ... news-sports.it

1 punto in 3 partite Il Celta si è riportato sulla zona Europa e poi improvvisamente inceppato La sconfitta con l’Osasuna rende ancora importante la prossima sfida, scontro diretto con l’Espanyol - facebook.com facebook