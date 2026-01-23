Analisi di Valencia-Espanyol, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:15. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici di una sfida importante per i Pericos, che cercano di invertire il trend negativo dopo tre gare senza vittorie. Una partita chiave per la squadra catalana, che vuole riprendere fiducia e migliorare la propria posizione in classifica.

La grande stagione dell’Espanyol sta vivendo il primo periodo di risultati negativi e prestazioni sfortunate: nelle ultime tre gare, infatti, i catalani hanno ottenuto solo un punto, perdendo in ben due occasioni. In particolare è stata inattesa la sconfitta nel derby col Girona dello scorso turno ma i Pericos non perdono la fiducia e provano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos vogliono frenare la discesa

Levante-Espanyol (domenica 11 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Granotas vogliono riaccendere la speranzaDomenica 11 gennaio 2026 alle ore 16:15 si affrontano Levante ed Espanyol in una sfida che mette in gioco obiettivi differenti per entrambe le squadre.

Espanyol-Barcellona (sabato 03 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pericos venderanno carissima la pelleAnalisi e approfondimenti sulla sfida tra Espanyol e Barcellona, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:00.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT; Pronostico Valencia-Espanyol 24 Gennaio 2026: 21ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostico Valencia - Espanyol: 24 Gennaio 2026 ?.

Pronostico Valencia vs Espanyol – 24 Gennaio 2026Il pronostico Valencia - Espanyol accende la La Liga nel match delle 16:15 del 24 Gennaio 2026 allo storico Stadio de Mestalla. Una sfida che pesa molto per ... news-sports.it

DANI ROCK L'italo-argentino Daniel Osvaldo è stato, secondo Cesare Prandelli, il prototipo dell'attaccante moderno: tecnico, potente e grintoso. E, grazie all'esperienza vissuta nella Liga spagnola con i catalani dell'Espanyol dal gennaio del 2010 alla stagion facebook