Escursioni all’isola di Montecristo Aperte le prenotazioni

L’isola di Montecristo, famosa per essere stata ispirazione di letteratura e per la sua natura selvaggia, apre le prenotazioni per le escursioni di quest’anno, permettendo a un numero ristretto di visitatori di scoprirne i sentieri e le baie.

L’isola di Montecristo – autentica perla dell’Arcipelago Toscano – da sempre rappresenta un luogo suggestivo, complice anche il numero limitato di persone che ogni anno vi può accedere. Ebbene, se volete esser fra i pochi a poter dire di aver messo piede sull’isola scelta da Dumas per l’ambientazione del suo romanzo più celebre, ci sono buone notizie. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha infatti aperto le prenotazioni per visitare l’isola nel 2026. Le date messe a disposizione sono 23, con la prima escursione in programma sabato 21 marzo e l’ultima domenica 20 settembre 2026. Le visite prevedono per ogni data un massimo di 75 posti: complessivamente saranno quindi disponibili 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’isola di Montecristo riapre le sue porte ai visitatori per il 2026.

Sono iniziate le prenotazioni per visitare l’isola di Montecristo.

