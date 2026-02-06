Sono iniziate le prenotazioni per visitare l’isola di Montecristo. Sono 23 le visite guidate previste, che permetteranno ai visitatori di scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Le prenotazioni sono aperte e chi vuole visitare l’isola deve affrettarsi, perché i posti sono limitati.

Livorno, 6 febbraio 2026 – Ventitré appuntamenti per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Aprono le prenotazioni per le visite guidate all’isola di Montecristo (Livorno) in programma nel 2026: la prima escursione è fissata per il 21 marzo, l’ultima per il 20 settembre. Dalle 9 di lunedì 9 febbraio il parco nazionale Arcipelago Toscano renderà disponibili le prenotazioni online. Per ciascuna data sono previsti al massimo 75 partecipanti, per un totale complessivo di 1.725 posti. La prenotazione è nominativa e richiede il pagamento immediato. E le escursioni sono organizzate dall’ente parco in accordo e con il supporto operativo del reparto carabinieri biodiversità di Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Isola di Montecristo: al via le prenotazioni per le visite guidate

