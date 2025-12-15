La notte dei fornai di Toritto

Il 23 dicembre, Piazza Aldo Moro a Toritto si anima con la tradizionale e affascinante rievocazione della Notte dei Fornai, un evento che celebra la cultura e le tradizioni locali. Questa storica iniziativa rappresenta un momento di unione e festa per la comunità, rinnovando ogni anno il suo ruolo nel patrimonio culturale del paese.

