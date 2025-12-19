Il presepe meccanico di Toritto 50 anni della ' grotta incantata' tra storia e fede

A Toritto nel periodo natalizio 2025 è visitabile il Presepe Meccanico “La Grotta Incantata”, un’opera di straordinario valore artistico e spirituale che celebra il suo 50° anniversario. Un allestimento che si distingue nel panorama dei presepi meccanici italiani per unicità, complessità tecnica. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Il presepe meccanico di Toritto, 50 anni della 'grotta incantata' tra storia e fede - Unico nel panorama italiano, il presepe meccanico pugliese racconta l'intera vita di Gesù con oltre 300 statue in movimento, scene evangeliche sincronizzate e una suggestiva Natività a grandezza naturale

