Il presepe meccanico di Toritto 50 anni della ' grotta incantata' tra storia e fede
A Toritto nel periodo natalizio 2025 è visitabile il Presepe Meccanico "La Grotta Incantata", un'opera di straordinario valore artistico e spirituale che celebra il suo 50° anniversario. Un allestimento che si distingue nel panorama dei presepi meccanici italiani per unicità, complessità tecnica.
Il presepe meccanico di Toritto, 50 anni della 'grotta incantata' tra storia e fede - Unico nel panorama italiano, il presepe meccanico pugliese racconta l'intera vita di Gesù con oltre 300 statue in movimento, scene evangeliche sincronizzate e una suggestiva Natività a grandezza natur
In Piemonte c'è un presepe meccanico da scoprire camminando (e ha appena compiuto 50 anni) - Un allestimento di 250 metri quadri, 160 personaggi e oltre 60 movimenti: ecco dove e quando visitarlo Il tradizionale Presepe Meccanico di Racconigi spegne 50 candeline e si prepara ad accogliere
Presepe meccanico - Sabato 6 dicembre 2025 verrà inaugurato il suggestivo Presepe Meccanico realizzato da Giordano Camozzi, un allestimento capace di unire tradizione e ingegno.
BagnaraIl presepe artistico meccanico del Rione a Inglese #calabria #bagnara #presepe #massimobellantoni77
