"L’erosione avanza, fra il Piano regolatore portuale di Marina di Carrara e il cambiamento climatico: dobbiamo mettere il turbo". La presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, invita all’azione. "La situazione è sotto gli occhi di tutti – dice – e non c’è più tempo. Bisogna attivarsi al più presto perché sul litorale apuano in alcuni punti la spiaggia è ridotta a centimetri. Ma non dormono sogni tranquilli anche al Cinquale, Forte Dei Marmi e persino di Marina di Pietrasanta, dove l’erosione cammina. Quindi si può eliminare? No, si può mitigare, o come diciamo noi curare, ma il problema è un altro, che impone urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erosione, urge l’azione: "Un nuovo problema: i cambiamenti climatici"

La costa di Massa Carrara sta scomparendo sotto i colpi dell’erosione.

Questa sera a Pontedera si apre il primo dei due Ecoincontri di Ecofor Fiabe 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Erosione, urge l’azione: Un nuovo problema: i cambiamenti climatici.

Erosione, ammissibili i progetti di Ugento, Lecce e Melendugno, ma bisogna trovare le risorse: la spiegazione della RegioneLECCE - La Regione Puglia ha diffuso precisazioni e chiarimenti sugli esiti dell'Avviso erosione coste basse. La Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento ... corrieresalentino.it

EROSIONE COSTE BASSE Erosione delle coste basse in Puglia, la Regione chiarisce: Nessuna esclusione politicaLa Regione Puglia interviene con una nota di precisazione sugli esiti dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione delle coste basse, dopo le polemich ... statoquotidiano.it

Torre Flavia a rischio dopo le mareggiate. Scuolambiente chiede interventi urgenti contro l’erosione - facebook.com facebook