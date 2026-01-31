Questa sera a Pontedera si apre il primo dei due Ecoincontri di Ecofor Fiabe 2026. Alla palestra Marconcini, alle 18.30, Serena Giacomin, fisica, meteorologa e climatologa, parlerà di cambiamenti climatici con Francesco Niccolini e Laura Montanari. Un appuntamento che mette al centro il tema del clima e delle sue trasformazioni, con un confronto diretto e senza troppi giri di parole.

PONTEDERA Oggi è in programma anche il primo dei due Ecoincontri di Ecofor Fiabe 2026. Alle 18.30, sempre nella palestra Marconcini di Pontedera, la fisica, meteorologa e climatologa Serena Giacomin sarà in dialogo Francesco Niccolini e con la giornalista Laura Montanari. Al centro del loro confronto i cambiamenti climatici e le strategie di adattamento sempre più urgenti e necessarie, necessarie, anche alla luce degli eventi estremi che, come il ciclone Harry nel Sud Italia, provocano danni devastanti lasciando le comunità in gravissime difficoltà. Direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, Serena Giacomin conduce rubriche meteo e di approfondimento ambientale in tv e sulle principali radio nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambiamenti climatici. Parla Serena Giacomin

